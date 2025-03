Emergenza Idrica in Provincia di Avellino: Verso la Creazione del Consiglio dell’Acqua Pubblica

Emergenza Idrica in Provincia di Avellino: Un Appello Unito per la Creazione del Consiglio dell’Acqua Pubblica

Avellino, 17/03/2025 – L’emergenza idrica che sta colpendo la nostra provincia in questi mesi non è solo un problema ambientale, ma una vera e propria questione sociale ed etica. In una situazione che mette a dura prova la nostra comunità e le risorse naturali, è urgente trovare delle soluzioni che rappresentino un cambio di rotta rispetto alla gestione dell’acqua nella nostra Provincia. L’acqua è la risorsa fondamentale ,è la vita stessa per tutti gli esseri viventi, ed è compito nostro custodirla con saggezza, amore e giustizia.

Le associazioni Libera, Legambiente e Arci, insieme alle tre realtà Episcopali della nostra Provincia e con le Diocesi di Avellino, Ariano e Sant’Angelo, intendono lanciare un appello forte e condiviso. In un contesto in cui le risorse idriche vengono sempre più minacciate da un cambiamento climatico che esige risposte rapide ed efficaci e da una gestione spesso poco saggia e irresponsabile della risorsa acqua, è necessario rispondere con un impegno comune. L’acqua non è una merce, ma un dono che deve essere condiviso equamente tra tutti, come segno di fraternità e di giustizia. Il nostro territorio ha bisogno di strumenti decisionali collettivi e inclusivi che pongano al centro la sostenibilità e il diritto universale all’acqua. Attraverso la creazione di un Consiglio dell’Acqua Pubblica, composto da rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni, dei cittadini e degli esperti del settore, sarà possibile promuovere una gestione equa, efficiente e trasparente di questa risorsa fondamentale.

L’iniziativa, che si terrà sabato 29 marzo alle ore 10:00 presso il Polo Giovani di Avellino, non sarà solo una riflessione sull’emergenza idrica, ma anche una proposta politica e sociale per il futuro. . Non possiamo più permetterci che l’acqua diventi un privilegio per pochi: è una necessità che riguarda tutti.

L’appello che lanceremo è un invito a tutte le forze pubbliche, politiche e sociali a lavorare insieme per proteggere questa risorsa vitale, garantendo a ogni cittadino il diritto di accesso all’acqua in quanto essenziale e inderogabile

Questa iniziativa, fortemente voluta dalla collaborazione tra le associazioni e i Vescovi, ha lo scopo di sensibilizzare l’intera comunità e le istituzioni alla necessità urgente di un cambiamento nelle politiche di gestione idrica. Non possiamo più permettere che l’acqua diventi un privilegio per pochi, ma deve essere riconosciuta come un diritto fondamentale, accessibile a tutti, senza discriminazioni e senza sprechi.

Invitiamo quindi tutte le persone sensibili alla causa della giustizia sociale e ambientale, le scuole, le parrocchie e le associazioni locali a partecipare numerosi a questo evento, in modo da costruire insieme un futuro in cui l’acqua torni ad essere ciò che deve essere: un bene pubblico, accessibile, e soprattutto, un diritto inalienabile.

Arci, Legambiente e Libera si impegnano a promuovere e a sostenere tutte le azioni necessarie affinché l’acqua venga trattata con il rispetto e la dignità che merita. Non possiamo più aspettare. È il momento di agire.

Per informazioni sull’iniziativa e per adesioni, contattare:

Arci Avellino

Legambiente Avellino

Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie