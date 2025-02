Sicurezza idrica Montoro: Asl Avellino, Arpac e Alto Calore a lavoro per la stesura del protocollo per il monitoraggio delle acque

Si è tenuto ieri 24 febbraio 2025 a Grottaminarda, presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Avellino, l’incontro tra gli enti pubblici per la pianificazione dei controlli delle acque del Comune di Montoro. A prendere parte alle attività il Dipartimento di Prevenzione, l’ U.O.C. S.I.A.N. dell’ASL Avellino, l’Alto Calore Servizi e l’Arpac. Presente il Comune di Montoro.

La Direttrice del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.I.A.N., dopo aver interessato l’Istituto Superiore di Sanità, nella persona del dottore Luca Lucentini, direttore del Centro Nazionale per la sicurezza delle acque dell’Istituto Superiore di Sanità, ha comunicato agli enti presenti che sarà predisposto un protocollo destinato a disciplinare il monitoraggio delle acque immesse dal gestore nella rete del comune.

Ciascun ente, in base alle competenze attribuite dalla legge, dovrà contribuire alla stesura dell’atto, mentre il Comune di Montoro, rappresentato dal sindaco, Salvatore Carratù, parteciperà alle riunioni quale ente territoriale coinvolto, non avendo alcuna specifica competenza sulla gestione delle risorse idriche.

E’ un passo importante per la nostra comunità, commenta il primo cittadino, dal 2017 è la prima volta che gli enti coinvolti si siedono attorno ad un tavolo tecnico per stilare un protocollo teso, a disciplinare le attività a farsi per ciascun ente; ma soprattutto per assicurare con modalità prestabilite il monitoraggio delle acque ed il funzionamento degli impianti a carboni attivi presenti sul territorio comunale.

Il nostro Comune si è reso da subito disponibile a questo tipo di iniziativa, facendosi portavoce della popolazione che ha il diritto di conoscere la qualità dell’acqua che viene distribuita dall’Alto Calore Servizi.

Ringrazio le singole istituzioni che hanno accolto l’invito e che hanno aderito alla redazione del protocollo. Ribadisco che continuerò e continueremo ad essere presenti a tutti gli incontri dove si tratterà la sicurezza delle nostre acque.

Questo protocollo garantisce i cittadini di Montoro sulla potabilità della risorsa idrica e sul suo continuo monitoraggio. Nessuno può farlo meglio degli enti pubblici individuati per legge. Intanto prosegue, in questi giorni l’attività di campionatura da parte dell’ASL SIAN e dal parte dell’ente gestore. I dati saranno riportati come sempre sul sito web del Comune.