Premio Ambasciatore del Sorriso  si parte con la dodicesima edizione. “L’Arte che Unisce Sociale e Cultura: riconoscimento per le eccellenze“

Il “Premio Ambasciatore del Sorriso” torna per la dodicesima edizione, celebrando ancora una volta coloro che con il loro impegno e dedizione portano gioie alle nostre vite. Questo prestigioso riconoscimento è diventato un simbolo di speranza e umanità per tutti.

Dopo lo strepitoso successo delle edizioni precedenti del prestigioso premio Internazionale Ambasciatore del Sorriso, svoltosi nel Cortile del Maschio Angioino di Napoli, una location storica che aggiunge un tocco di magia all’evento .la segreteria organizzativa è già a lavoro per la dodicesima edizione, per vivere nuove emozioni ,il termine fissato per partecipare è fissato per Luglio 2025 è aperto a tutte le scuole d’Italia , offrendo un’opportunità unica di visibilità e riconoscimento. Un concorso che mobilita artisti italiani anche dall’estero per la partecipazione a varie categorie: Poesia, Fotografia, Scultura e Pittura. Il progetto nato dall’idea dell’attore e scrittore Angelo Iannelli, noto come l’ambasciatore del sorriso con la grande organizzazione dell’ Associazione Vesuvius A.P.S in collaborazione con il Comune di Napoli.

Anche quest’anno saranno premiati oltre alle varie sezioni in gara, gli artisti e le eccellenze mondiali che con la propria arte hanno donato un sorriso alle persone meno fortunate. Vista la sua valenza socio-culturale, il premio vedrà ancora una volta l’adesione di importanti patrocini morali e l’adesione dei maggiori mass media. Gli elaborati devono pervenire alla segreteria dell’associazione Vesuvius A.P.S. entro e non oltre il 31 luglio 2025.

Il bando è riservato a tutte le scuole d’Italia e disponibile sulle pagina Facebook e Instagram alla voce Premio Ambasciatore del Sorriso. Nelle precedenti edizioni sono state ricordate le personalità che hanno dato lustro alla città di Napoli: Ciro Esposito vittima della violenza negli stadi, Pino Daniele, Massimo Troisi, Eduardo De Filippo, Totò, Luigi Necco, Pulcinella, Diego Armando Maradona, Sergio Bruni Aurelio Fierro e Marcello Colasurdo.

L’organizzazione comunicherà tramite i social il personaggio a cui sarà dedicata questa edizione. Nel corso degli anni , il premio ha visto protagonisti nomi di spicco del mondo del Sociale, della cultura , dello spettacolo, del giornalismo, del cinema e dello sport. Tantissime le personalità che si impegnano per questo prestigioso premio, dalla location al team organizzativo per donare un sorriso alle persone meno fortunate, tanto da risultare tra i migliori eventi a livello nazionale vista la valenza sociale. L’edizione di quest’anno promette di essere altrettanto emozionante con tante sorprese e momenti indimenticabili. Non vediamo l’ora di scoprire i prossimi Ambasciatori del Sorriso.