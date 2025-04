Forino (Av): Particolari Funzioni del Giovedì Santo con la presenza del Comandante del Carcere di Avellino dottoressa Perillo e Sei Detenuti per la “lavanda dei piedi”

Anche la Parrocchia dei Santi Biagio e Stefano ha officiato i riti del Giovedì Santo. Riti molto particolari quest’ anno in quanto ha visto la presenza nella Chiesa di Santo Stefano di Sei detenuti della Casa Circondariale di Avellino accompagnati dal Comandante Dottoressa Perillo dalla Sociologa Dottoressa De Cristofaro e Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria con altre sei persone di Forino scelte per rappresentare i dodici apostoli a cui il Cappellano del Carcere, nonché Parroco di Forino Padre Marco Masi ha impartito la simbolica “lavanda dei piedi”.

Una funzione molto intensa e sentita che ha visto la folta presenza di fedeli tra cui il Primo Cittadino di Forino Antonio Olivieri e dove Padre Masi ha sottolineato l’ importanza dell’ inclusione sociale , della perseveranza nella fede , e l’ unità in un mondo dove ovunque si avverte disgregazione. Allo stesso tempo la funzione è stata diventata occasione, come anche sottolineato sia dallo stesso Parroco che dal Comandante del Carcere irpino, di riflessione delle condizioni e delle tante problematiche che affliggono il sistema carcerario sia riguardo la difficile condizione dei detenuti nonché quella tanti operatori civili, sanitari nonché del Corpo di Polizia Penitenziaria che pur con tanta dedizione cercano con umanità di impegnarsi al meglio nel loro ruolo istituzionale. Da. Bio