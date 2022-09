La Sandro Abate parte benissimo in campionato, asfalta per 1-6 Petrarca Padova in quel di Salsomaggiore. Il match è subito indirizzato, 0-3 con le firme di Pola, Nicolodi e Avellino. Accorciano i veneti con Parrel. Nella ripresa espulso Molaro in casa Petrarca e Nicolodi sigla la quarta rete irpina. Ugherani e Pola fissano il risultato sull’1-6.

Foto: pagina Facebook ASD Sandro Abate Five Soccer.