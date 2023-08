Scuola, in reggenza oltre 100 istituti campani senza Dirigenti.

La situazione dell’istruzione nel Mezzogiorno d’Italia, e in particolare nella regione Campania, è al centro delle preoccupazioni del capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, Tommaso Pellegrino. Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico, Pellegrino ha espresso profonde preoccupazioni riguardo all’attuazione di alcune misure governative che stanno avendo un impatto significativo sulla scuola campana.

Ma ciò che indigna è il fatto che ci sono Dirigenti campani che lavorano in altre regioni e che vorrebbero tornare nella loro terra d’origine. Tuttavia, il Ministero dell’Istruzione sembra considerare il fabbisogno di Dirigenti in Campania pari a zero. Questo ostacola la possibilità di riportare professionalità e competenze in Campania e costringe i neo-vincitori dei concorsi per Dirigenti a migrare in altre regioni, spesso del Nord Italia, perdendo così l’opportunità di lavorare nella propria terra.

La questione dell’istruzione nel Mezzogiorno resta quindi un tema centrale, richiedendo attenzione e azioni immediate per evitare ulteriori disparità e disagi nell’ambito educativo.