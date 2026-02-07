Lotto e Superenalotto, le estrazioni del 7 febbraio 2026: tutti i numeri vincenti e il jackpot aggiornato e le vincite

Nuova estrazione per Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Di seguito i numeri ufficiali sorteggiati sabato 7 febbraio 2026, con il jackpot del Superenalotto che continua a crescere in vista del prossimo concorso.
Lotto: i numeri estratti sulle ruote
•Bari: 05 – 25 – 19 – 18 – 22
•Cagliari: 42 – 65 – 05 – 32 – 14
•Firenze: 59 – 08 – 45 – 36 – 25
•Genova: 62 – 52 – 73 – 01 – 05
•Milano: 35 – 31 – 33 – 83 – 22
•Napoli: 07 – 13 – 67 – 37 – 27
•Palermo: 64 – 37 – 12 – 89 – 60
•Roma: 87 – 66 – 22 – 16 – 67
•Torino: 15 – 66 – 30 – 04 – 47
•Venezia: 30 – 37 – 72 – 66 – 38
•Nazionale: 44 – 32 – 26 – 01 – 77
10eLotto: combinazione vincente
20 numeri:
05 – 07 – 08 – 13 – 15 – 19 – 25 – 30 – 31 – 35 – 37 – 42 – 45 – 52 – 59 – 62 – 64 – 65 – 66 – 87
•Numero Oro: 05
•Doppio Oro: 05 – 25
•Extra: 01 – 04 – 12 – 14 – 16 – 18 – 22 – 32 – 33 – 36 – 67 – 72 – 73 – 83 – 89
Superenalotto: la sestina del concorso
•Combinazione vincente: 04 – 07 – 12 – 30 – 69 – 81
•Numero Jolly: 41
•Numero Superstar: 67
Il jackpot per l’estrazione del 7 febbraio ammonta a 117.600.000 euro, mentre per il prossimo concorso del 10 febbraio 2026 il montepremi salirà a 118.500.000 euro.
Numeri ritardatari del Lotto
Tra i numeri con maggiore assenza in classifica spiccano:
•Bari: 20 (manca da 135 estrazioni)
•Cagliari: 55 (da 109 estrazioni)
•Torino: 18 (da 105 estrazioni)
•Genova: 34 (da 96 estrazioni)
•Nazionale: 27 (da 89 estrazioni)
Per ciascuna ruota, i principali ritardatari risultano:
•Bari: 20 (da 135) – 41 (da 68) – 23 (da 64)
•Cagliari: 55 (da 109) – 10 (da 92) – 21 (da 71)
•Firenze: 16 (da 89) – 14 (da 77) – 77 (da 72)
•Genova: 34 (da 96) – 69 (da 90) – 80 (da 52)
•Milano: 55 (da 84) – 45 (da 58) – 26 (da 57)
•Napoli: 3 (da 83) – 41 (da 73) – 84 (da 64)
•Palermo: 4 (da 61) – 85 (da 60) – 73 (da 55)
•Roma: 81 (da 75) – 89 (da 68) – 82 e 25 (da 67)
•Torino: 18 (da 105) – 34 (da 86) – 40 (da 59)
•Venezia: 24 (da 81) – 20 (da 52) – 48 (da 49)
•Nazionale: 27 (da 89) – 31 (da 66) – 17 (da 64)
Superenalotto: i ritardatari
Per il prossimo concorso i numeri più assenti sono:
87 (da 56) – 62 (da 52) – 15 (da 46) – 23 (da 43) – 70 (da 39) – 48 e 59 (da 38)
L’appuntamento con la prossima estrazione è fissato per martedì 10 febbraio, con un jackpot ancora in crescita.