SCANDONE AVELLINO SHOW AL DEL MAURO: OSTIA TRAVOLTA 112-82. I LUPI TORNANO A CORRERE

Davanti al proprio pubblico, e in una cornice carica di emozione, la Scandone Avellino rialza subito la testa. Nella dodicesima giornata del campionato di Serie B Interregionale i biancoverdi superano con autorità la San Paolo Ostiense, riscattando il ko del derby della settimana precedente contro Benevento. Una gara senza troppi patemi, condotta sin dalla palla a due dalla squadra di coach Carone, che ha saputo imporre ritmo e qualità.

Il successo arriva in una serata speciale, impreziosita dalle celebrazioni per i 25 anni dalla storica promozione in Serie A della stagione 1999/2000: un regalo della società ai tanti tifosi accorsi al palazzetto per rivivere un capitolo indelebile della storia della Scandone, alla presenza di numerosi protagonisti di quell’impresa, tra giocatori, staff tecnico e dirigenti dell’epoca.

112-82 il risultato finale, con i biancoverdi che salgono a quota 16 punti in classifica.

Ben cinque gli uomini in doppia cifra: Cioppa (10), Ragusa (24), Iannicelli (17), Beck (22), Vitale (17).

La partita inizia con le novità Ragusa e Iannicelli in quintetto al posto di Quarisa e Duranti, che partono dalla panchina insieme a Beck. Il capitano della Scandone mette subito a referto due triple consecutive che portano avanti i biancoverdi. Ragusa, sotto canestro, impatta bene la gara.

Ostia risponde con efficaci penetrazioni a canestro firmate Mugnaioli e Cecchini. L’attacco degli avellinesi è fluido. Beck, che ritorna in campo dopo quindici giorni di stop, fa subito sentire la sua presenza nella metà campo offensiva, realizzando dieci punti di fila che rappresentano il primo strappo della partita sul finire del quarto, che si chiude sul 35-19 per gli uomini di coach Carone.

Inizia il secondo quarto con Ostia che prova a farsi sotto e costringe coach Carone, che non vuole cali di tensione, al primo time-out della gara. I lupi rispondono presente con l’ennesima tripla della serata, firmata questa volta da Vitale, e da questo momento in poi è un monologo biancoverde. Avellino gira bene in attacco e in difesa lascia poco spazio agli avversari.

C’è gloria anche per il giovane Piazza, che entra e realizza i suoi primi punti della gara. Beck è in serata di grazia e chiude i primi due quarti con ben 22 punti dei 57 realizzati dagli irpini. Al 20’ il punteggio è 57-37 per i padroni di casa.

Inizia il terzo quarto con la Scandone che controlla la gara senza troppi affanni. Minuti di qualità e sostanza per Iannicelli e Cioppa, incisivo anche a rimbalzo, oltre a servire preziosi assist per i compagni. Ostia è in completa balia dell’avversario, complice anche l’evidente divario tecnico. Per la squadra laziale, Cecchini è l’ultimo a mollare.

Il divario sembra incolmabile: dopo 30 minuti il tabellino recita 86-56.

Nell’ultimo quarto le due squadre sono in campo per onor di firma. Coach Carone, che ha potuto risparmiare per tutta la partita Duranti, non al meglio della forma, getta nella mischia anche il giovane Lepanto Galli, che realizza pure una tripla mandando il pubblico in visibilio.

I lupi sforano la soglia dei 100 e, con una prova convincente, mettono alle spalle il brutto k.o. nel derby contro Benevento e si rilanciano in classifica. La partita termina con il punteggio di 112-82.

Queste le dichiarazioni di coach Carone al termine della gara:

«Era importante fare una prestazione corale, dopo la sconfitta di Benevento, e sono contento che abbiamo coinvolto tutti. Abbiamo gestito nel migliore dei modi anche il minutaggio dei nostri atleti per recuperarli appieno per le prossime partite. Ci tenevo a premiare Piazza e Galli, che ci hanno dato una grossa mano nei giorni in cui eravamo pochi per malesseri vari. Ringrazio lo staff tecnico per aver recuperato i nostri giocatori. Abbiamo risparmiato solo Duranti, non ancora al meglio, in modo da averlo pronto e arruolabile per la prossima trasferta di Roma».

Nel prossimo turno, domenica 21 dicembre, la Scandone sarà ospite della Tiber Roma.

Parziali: 35-19; 22-18; 29-19; 26-26

Tabellino

Avellino: Scanzi 9, Piazza 5, Cioppa 10, Cantone 2, Ragusa 24, Quarisa 2, Iannicelli 17, Duranti, Tonello 1, Beck 22, Vitale 17, Lepanto Galli 3.

Coach Carone.

San Paolo Ostiense: Giannotti 5, Loi 5, Terrasini 2, Mugnaioli 9, Amanti 6, Cecchini 23, Iacorossi 7, Marchisio 15, Vrancianu 2, Vettor 2.

Coach Colella.