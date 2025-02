SAVIGNANO IRPINO (AV). Per un futuro più consapevole: scegli il Servizio civile!

Il Servizio Civile Universale è la scelta volontaria di dedicare un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e nonviolenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio.

Se hai tra i 18 ed i 28 anni, puoi partecipare a questa esperienza di formazione, crescita personale, umana e civica. Sarai impegnato per 25 ore settimanali e ti verrà corrisposto un contributo mensile pari ad € 507,30.

Se hai interesse a metterti in gioco, potrai farti coinvolgere in uno dei tanti progetti che l’Opera Don Orione propone, sia in Italia che all’estero, con la possibilità di sperimentare in modi diversi le tue capacità.

Nel Centro Medico Sociale “Don Orione” di Savignano Irpino, dove c’è una casa di accoglienza e cura per anziani e disabili, potrai condividere con loro la quotidianità sviluppando progetti improntati al miglioramento della qualità di vita mediante attività che ti permetteranno di crescere umanamente e di vivere esperienze che daranno corpo alle tue aspirazioni per il futuro.

Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda chiama lo 0100950628, scrivi su WhatsApp al 3406897253, invia una mail a serviziocivile@donorioneitalia.it oppure visita questo link: https://www.donorioneitalia.it/servizio-civile-universale-2024/

Per effettuare domanda è necessario accedere al sito dedicato tramite SPID https://domandaonline.serviziocivile.it/ ed inviare la domanda online entro il 18/02/2025 alle ore 14:00.

Noi ti aspettiamo! E tu, che aspetti?