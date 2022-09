SANT’Oggi. Mercoledì 28 settembre la chiesa celebra san Venceslao I re di Boemia, san Lorenzo Rúiz, beato Luigi Monza e Servo di Dio Giovanni Paolo I

Oggi 28 settembre la chiesa celebranacque a Stochow (Praga) nel 907 d.C., figlio di Vratislav I duca di Boemia. Cresciuto in un territorio dalle radici fortemente pagane, dove la religione cristiana era a quei tempi molto poco diffusa se non addirittura osteggiata, Venceslao, in seguito alla prematura scomparsa del padre e mentre la madre aveva assunto la reggenza temporanea del governo boemo, fu tuttavia educato al cristianesimo dalla nonna paterna Ludmilla (anch’essa poi divenuta santa) che si occupò di lui e del fratello durante l’infanzia e che seguì anche la sua formazione culturale, decisamente sopra la media per l’epoca e comprendente lo studio di numerosissimi testi latini e slavi. Secondo la tradizione Ludmilla fu fatta uccidere dalla stessa madre di Venceslao, Drahomíra, gelosa e fortemente contrariata dell’influenza che la suocera aveva sul suo primogenito. Una volta assunto il potere effettivo, nel 921, Venceslao si adopera per la cristianizzazione del Paese, chiamandovi missionari tedeschi, perché questo fa parte della sua linea generale di governo: avvicinare la Boemia all’Europa occidentale e alla sua cultura (anche se non mancano conflitti con regnanti germanici). La tradizione fa di lui un modello del coraggio: durante la lotta contro un duca boemo, Venceslao gli propone di risolvere la controversia con un duello tra loro due, in modo da non sacrificare tante vite di soldati; e il nemico si riconcilia con lui. La sua giovane età e il suo stile ne fanno un modello per molti suoi sudditi ma Venceslao dovette anche scontrarsi con quella parte di nobiltà, che insieme alla madre Drahomíra e al fratello minore Boleslao, era rimasta pagana. Il fratello Boleslao tentò più volte di ucciderlo e ci riuscì tramite alcuni sicari nel 935. Questi, non osando aggredire Venceslao a Praga, lo invita nel suo castello di Stará Boleslav (nell’attuale Repubblica Ceca). Si pensa di ucciderlo durante il pranzo, ma certe parole di Venceslao fanno temere che abbia scoperto il complotto. Lo si aspetta, allora, quando va in chiesa (da solo, come sempre) per recitarvi la Liturgia delle Ore e qui viene assassinato. Una leggenda dice che Boleslao tentò per primo di colpirlo, ma Venceslao reagì buttandolo a terra e facendogli cadere la spada che, poi, generosamente, raccolse e restituì al fratello in segno di perdono, un grande ed ultimo gesto di grandezza. Ma i sicari di Boleslao lo colpirono a morte tutti insieme, a Starà Boleslav (nell’attuale Repubblica Ceca), mentre moriva, si racconta che Venceslao, avrebbe detto: «Nelle tue mani, Signore, raccomando l’anima mia». Morì il 28 settembre 935; patrono della Repubblica Ceca e della Boemia.