SANT’Oggi. Martedì 7 aprile si celebra san Giovanni Battista de La Salle e sant’Ermanno Giuseppe di Colonia

aprile: sant’Ermanno Giuseppe di Colonia(Hermann Joseph von Steinfeld), nacque a Colonia (Germania) nel 1160 circa, da nobili genitori, ma poveri: il padre era Lotario, conte di Meer e sua madre santa Ildegonda. Dimostrò fin dalla infanzia si distinse per la devozione verso la Madre di Dio. All’età di 12 anni entrò nell’abbazia premonstratense dei Canonici Regolari di Steinfeld, poiché era troppo giovane per essere accettato nell’Ordine, fu inviato a fare i suoi studi nel monastero di Mariengaarde (Olanda), fondato da san Federico di Hallum. Al suo ritorno, a Steinfeld, fece i suoi voti e prese l’abito. Come novizio, gli fu affidato inizialmente il servizio del refettorio e poi della sacrestia. Dopo la sua ordinazione, in un anno indeterminato, Ermanno a volte fu inviato a svolgere attività pastorali nei monasteri delle religiose cistercensi e premostratensi della sua regione. Verso la fine della sua vita, aveva sotto il suo incarico il benessere spirituale delle monache cistercensi a Hoven, nei pressi di Zülpich, che serviva come cappellano. Infine, nel 1241, in Quaresima, essendo andato a esercitare il suo ministero a Hoven (Germania), assalito dalla febbre alcuni giorni prima di Pasqua, rese l’anima a Dio il giovedì entro l’ottava. Morì il 7 aprile 1241.