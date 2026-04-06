Irpinia, tempo stabile e cieli sereni: alta pressione protagonista

L’Irpinia continua a essere interessata da un’area di alta pressione che garantirà anche nelle prossime ore condizioni meteorologiche stabili e generalmente soleggiate su tutto il territorio.
Secondo il bollettino emesso alle ore 22:20 del 6 aprile, la giornata di martedì 7 aprile 2026 sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, con assenza di fenomeni significativi.
Le temperature si manterranno stazionarie, con una lieve tendenza all’aumento nei valori minimi, mentre i venti soffieranno deboli, al più localmente moderati, provenienti da sud-ovest.
Un quadro climatico favorevole che accompagnerà il territorio con condizioni ideali per le attività quotidiane e all’aperto, nel segno della stabilità e della primavera.