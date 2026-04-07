ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 7 Aprile 2026

S. ERMANNO
—————————-
Settimana n. 15
Giorni dall’inizio dell’anno: 97/268
A Roma il sole sorge alle 05:42 e tramonta alle 18:42 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 05:51 e tramonta alle 18:58 (ora solare)
Luna: 8.10 (tram.)
Apogeo lunare alle ore 9 – distanza: km. 404.974.
Proverbio del giorno:
Aprile bagnato, raccolto assicurato.
Aforisma del giorno:
L’afflizione, che i più temono come un’anatema, è invece una benedizione di Dio! Dall’afflizione nascono i risguardi sul passato, le rivelazioni di colpo o dimenticate o ignorate, i salutari rimproveri della parte buona di noi alla cattiva parte, le risoluzioni severe, le mutazioni dolorose, ma irrevocabili. (M. D’Azeglio)