SANT’Oggi. Martedì 10 settembre la chiesa celebra san Nicola da Tolentino e santa Pulcheria Augusta

10 settembre: santa Pulcheria Augusta, nacque a Costantinopoli (odierna Istanbul, Turchia) il 19 gennaio 399, figlia di Arcadio e di sua moglie Elia Eudossia, i quali ebbero cinque figli: Flacilla, Pulcheria, Arcadia, Teodosio (futuro imperatore) e Marina. Quando Teodosio salì al trono nel 408 era solo un bambino: lui e le sorelle rimasero sotto la tutela dell’eunuco Antioco, scelto come loro precettore dal potente reggente, il prefetto Flavio Antemio. Pulcheria, non aveva ancora 16 anni, nel 414, quando fu elevata alla dignità di “Augusta” e reggente del fratello Teodosio. Compì il proprio dovere e con una estrema religiosità, consacrò la sua verginità al Signore e il palazzo imperiale era diventato quasi un convento, perché giorno e notte si cantavano le lodi divine, si leggeva la Sacra Scrittura. Dal 416 Teodosio iniziò a regnare da solo, ma sempre sotto la forte influenza della sorella. Nello stesso anno Pulcheria fece rimuovere al fratello tutti gli impiegati pagani nell’amministrazione civile; ella era una cristiana devota e come reggente del fratello, era stata impegnata a cercare per Teodosio II, una sposa fra le più belle vergini dell’impero, la scelta cadde sulla greca Atenaide (poi imperatrice Eudossia), che Teodosio II sposò il 7 giugno 421. Nello stesso anno Teodosio dichiarò guerra alla Persia con la motivazione che Pulcheria gli aveva suggerito: la persecuzione da parte dei Persiani nei confronti dei cristiani. Pulcheria non si oppose invece all’arianesimo, la forma di cristianesimo esercitata dalle tribù germaniche. Teodosio inizialmente sostenne il patriarca di Costantinopoli Nestorio, che con la sua eresia affermava la separazione fra la natura umana e divina di Gesù, ma Pulcheria, con l’aiuto del patriarca di Alessandria Cirillo, lo convinse a rimuoverlo dall’incarico; Nestorio fu esiliato nel 435. Nel 441 Crisafio, il cubicularius imperiale, convinse Teodosio ad allontanare Pulcheria dal potere imperiale, anche se in pratica Crisafio prese il posto di Pulcheria usando Teodosio come un burattino. Nel 450, quando l’imperatore morì a 49 anni, in seguito ad una caduta da cavallo, a Pulcheria fu permesso di ritornare a corte. Allora Crisafio e Pulcheria lottarono per il controllo del trono dopo la morte di Teodosio; Pulcheria si alleò con gli ufficiali militari germanici, Aspar e Marciano, affermando che Teodosio aveva dichiarato che Marciano sarebbe stato il suo successore. Pulcheria, che aveva ormai 51 anni, forse adempiendo un’ultima volontà del fratello, il 25 agosto 450 introdusse a corte un ufficiale in congedo di 58 anni, il tribuno Marciano e lo sposò dietro la promessa di rispettare la sua verginità; la cerimonia fu fastosa con la presenza del patriarca Anatolio. Nel 451 Pulcheria contribuì ad organizzare il Concilio di Calcedonia per condannare il nestorianesimo. Il Concilio inoltre condannò il secondo Concilio di Efeso, del 449, che aveva sostenuto l’eresia monofisita di Eutiche, che negava che in Gesù ci fossero due nature, affermando l’assimilazione della natura umana in quella divina, il quale fu deposto ed esiliato a Calcedonia. Nel terzo anno del regno del marito Marciano, l’imperatrice Pulcheria morì, nel suo testamento ella lasciò tutti i suoi beni ai poveri. Morì nel luglio 453 (si ignora il giorno).