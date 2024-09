Avella: la processione patronale fa tappa al Cimitero per onorare i defunti. VIDEO

Un momento di profonda emozione ha caratterizzato la tradizionale Festa Patronale in onore della Madonna delle Grazie e San Sebastiano ad Avella. Quest’anno, su suggerimento di vari cittadini, in particolare Felice e Michele Acierno, il Comitato Festa ha deciso di introdurre una significativa novità: la processione ha fatto tappa presso il Cimitero di Avella, in un gesto di ricordo e preghiera per tutti quei cittadini avellani che nel corso degli anni hanno partecipato con devozione alla celebrazione religiosa ma che oggi non ci sono più.