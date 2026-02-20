SANT’Oggi. Giovedì 20 febbraio, la chiesa celebra san Leone II di Catania, sant’Eucherio di Orleans...

20 febbraio: sant’Eucherio di Orleans, nacque a Orléans (Francia) nel 680, da una potente famiglia di stirpe franca. Prima che Eucherio venisse al mondo, sua madre ebbe una visione per mezzo di un angelo. Il quale gli predisse che il figlio che portava in grembo era benedetto dal Signore. Eucherio giuntò all’età dello studio, si applicò alle lettere, essendo dotato di grande ingegno e memoria. Ma il suo interesse era soprattutto lo studio delle Sacre Scritture. In breve divenne non solo esperto nelle scienze ecclesiastiche, ma decise di seguire l’unico sommo Bene. Dato che la famiglia era ricca e nobile, egli ripensò alle parole di san Paolo, che tutte le cose del mondo, anche quelle più meravigliose, altro non sono che una figura che passa presto e la sapienza di questo mondo, è stoltezza davanti a Dio. Così sentendosi chiamato alla solitudine, chiese di essere accolto presso l’abbazia di Jumièges, per acquisire la virtù cristiana, vi trascorse sette anni. Qui vestì l’abito monastico, cominciò con grande fervore a camminare nella via del Signore, mediante la penitenza, l’ubbidienza, povertà e umiltà. Ma la divina Provvidenza dispose, che questa lampada risplendente di virtù fosse tolta dall’oscurità e posta su di un candelabro per poter illuminare molti altri. Resasi vacante la sede episcopale di Orleans, il popolo e il clero lo elessero loro pastore, nonostante le sue resistenze e lacrime, accettò, nel 716, quella dignità. Eucherio durante il suo episcopato si preoccupò dei bisogni spirituali e materiali del suo gregge, mostrò particolare affetto al suo clero, considerandolo come suo collaboratore a portare il carico impostogli. Dopo sei anni di episcopato improntato a dolcezza, a benevolenza e insieme a fermezza dottrinale verso gli usurpatori dei beni della Chiesa, divenne oggetto di gelosie, da alcuni uomini malvagi, svilirono il suo zelo presso Carlo Martello, dinanzi al quale lo si era messo in cattiva luce, imputandolo di atroci calunnie. Così fu esiliato senza esaminare la fondatezza delle loro accuse, dapprima a Parigi, poi Carlo Martello lo esiliò a Colonia, dove fu accolto con rispetto e venerazione. Queste dimostrazioni di stima e affetto della comunità della città, irritarono i suoi nemici. Eucherio si vide costretto a trasferirsi a Liegi, prima di ottenere finalmente il permesso di ritirarsi nell’abbazia di Saint-Trond nella diocesi di Maastricht. Qui morì il 20 febbraio 738.