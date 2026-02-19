Baiano, il Carnevale della tradizione riporta in scena la Cantata dei Mesi e la Zeza.(foto)

BAIANO – La tradizione torna protagonista e riempie le strade di musica, colori e partecipazione. Domenica e martedì Baiano ha vissuto un Carnevale dal sapore autentico, segnato dal ritorno di due simboli identitari della cultura locale: la Cantata dei Mesi e la Zeza.

A darne notizia è stata la Pro Loco Baiano, sottolineando come l’edizione di quest’anno non sia stata soltanto un momento di festa, ma un autentico evento di comunità. Dopo anni di assenza, le rappresentazioni storiche sono tornate ad animare il paese, riportando in vita un patrimonio immateriale profondamente radicato nella memoria collettiva.

Le strade del centro si sono riempite di cittadini e visitatori, tra canti popolari, costumi tradizionali e scene capaci di raccontare antiche consuetudini del territorio. Un clima di entusiasmo e partecipazione ha accompagnato l’intera manifestazione, con tanti volti sorridenti ed emozionati nel rivedere e riascoltare tradizioni che fanno parte dell’identità baianese.

La Pro Loco ha espresso un sentito ringraziamento a quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: organizzatori, figuranti, volontari e cittadini che, con impegno e passione, hanno reso possibile la rinascita di un appuntamento tanto atteso.

Il Carnevale 2026 si chiude così nel segno della riscoperta e della valorizzazione delle radici culturali. Un’esperienza che ha rafforzato il senso di appartenenza e che, nelle intenzioni degli organizzatori, rappresenta un nuovo punto di partenza per custodire e tramandare le tradizioni locali anche negli anni a venire.

Foto: Pro Loco Baiano