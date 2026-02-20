ALMANACCO DEL GIORNO. Venerdí, 20 Febbraio 2026

S. SILVANO, S. ELEUTERIO V.
Settimana n. 08
Giorni dall’inizio dell’anno: 51/314
A Roma il sole sorge alle 06:58 e tramonta alle 17:49 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 07:16 e tramonta alle 17:57 (ora solare)
Luna: 8.13 (lev.) 21.25 (tram.)
Proverbio del giorno:
Febbraio asciutto erba per tutto.
Aforisma del giorno:
Perché osservi la pagliuzza nell’occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? O come potrai dire al tuo fratello: permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nell’occhio tuo c’è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. (Gesù)