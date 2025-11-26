Roma e Milan sfidano Inter e Napoli nella lotta scudetto: la Serie A tra top e flop

Continua a cambiare la classifica di Serie A e il palinsesto delle scommesse calcio presenta Roma e Milan come principali sfidanti delle favorite Inter e Napoli. Intanto, il Bologna si fa spazio per salire sempre più in alto e battere sul tempo le concorrenti, perché dopo la Coppa Italia nel 2025, i Felsinei vogliono festeggiare il 2026 con l’ottavo scudetto.

Le prime 12 giornate hanno delineato uno scontro al vertice senza precedenti e una zona retrocessione che coinvolge almeno sette club: ecco un po’ di curiosità tra top e flop di Serie A.

Roma al top con il miglior reparto difensivo

La media di gol subiti della Roma è impeccabile e resta fissa a 0.5 per match, ma le 15 reti in 12 gare bastano ai Giallorossi per braccare un primo posto che profuma di scudetto. Gasperini sta facendo un ottimo lavoro e adesso bisogna soltanto mantenere la costanza di risultati.

Il Biscione perde il derby e il Diavolo vola

Quel rigore maledetto sbagliato da Calhanoglu condanna i Nerazzurri, che però restano i favoriti per la vittoria dello scudetto. Il miglior reparto offensivo della Serie A stecca proprio contro il Diavolo nello scontro diretto, Allegri sornione bracca il secondo posto e tiene il fiato sul collo della capolista. Questo campionato si preannuncia imprevedibile e con tantissimi cambi di posizione nella top 4, in una lotta scudetto bollente.

Flop totale della Dea

Il Napoli torna a vincere a spese della Dea, che resta coinvolta nella terza sconfitta di fila e la situazione si fa preoccupante, perché rischia di scivolare in basso nella zona retrocessione. A nulla è servito l’arrivo di Palladino sulla panchina Nerazzurra, lontana dai risultati sorprendenti dell’era Gasperini.

Napoli e Bologna a caccia dello scudetto

Continua a scendere a picco la quota Antepost del Bologna vincente campionato e nelle scommesse serie a da 60 si è abbassata a 41, così come per il Napoli torna a scendere da 6 a 4, a pari merito con il Diavolo. La lotta scudetto vede Partenopei ed Emiliani in prima linea a pochi punti dalla vetta, sarà interessante scoprire cosa ci riserveranno le prossime partite. Intanto, il Bologna è la squadra più in forma negli ultimi 5 match insieme alla Roma capolista: un dato che fa riflettere.

Il Napoli sta facendo ancora i conti con gli infortuni, ma una cosa è certa: la top 4 dovrà fare i conti con Conte. Il CT dei Partenopei ha ripreso il comando della sua armata ed è tornato inarrestabile.

Viola e Verona ancora a secco di vittorie: lotta per la salvezza

Anche nella zona bassa della classifica c’è un’incredibile ressa per i club che puntano alla salvezza, con la Fiorentina che strappa un grandissimo pareggio alla Juve, ma resta a zero la casella delle vittorie.

Al Verona è andata anche peggio, perché ha preso l’ennesimo scontro diretto, questa volta contro il Parma e ancora non riesce a vincere. Anche Pisa, Genoa, lo stesso Parma, Cagliari e Lecce sono coinvolte direttamente nella lotta per la salvezza.