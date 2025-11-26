Monteforte, la lista “Noi per Monteforte” ringrazia gli elettori: “Saremo un’opposizione attenta e collaborativa”

A poche ore dalla chiusura delle urne, arriva il messaggio di ringraziamento della lista “Noi per Monteforte”, guidata da Giulia Valentino, che attraverso un post sui canali ufficiali ha voluto rivolgersi ai cittadini dopo l’esito del voto.

Nel messaggio, accompagnato da una foto di gruppo ai piedi della Torre, la squadra ringrazia tutti coloro che hanno sostenuto il progetto amministrativo, a prescindere dal risultato finale. «Un grazie sincero – si legge – a chi ci ha votati, a chi ci ha supportati, a chi ci ha dato un consiglio, anche solo una parola di incoraggiamento». Sono 1.587 i cittadini che hanno scelto la lista, un consenso che il gruppo assicura di onorare con un impegno costante in Consiglio comunale.

La promessa è quella di un’opposizione «attenta, vigile e collaborativa», orientata – spiegano – esclusivamente al bene della comunità montefortese.

Non manca un passaggio dedicato agli avversari politici. Il gruppo rivolge le proprie congratulazioni ai consiglieri eletti della lista ScegliAmo, e un riconoscimento particolare va al nuovo sindaco Fabio Siricio e a tutta la lista È Ora, vincitrice della competizione elettorale. «A loro – conclude la nota – i più sinceri auguri di buon lavoro».

Un messaggio istituzionale, dai toni moderati, che segna l’inizio della nuova fase politica a Monteforte, con la lista Noi per Monteforte pronta a svolgere il proprio ruolo dai banchi della minoranza.