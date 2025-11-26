Montevergine, frana sulla provinciale: strada chiusa. Imponente colata di fango sulla carreggiata – LE IMMAGINI

La strada provinciale che collega Mercogliano al Santuario di Montevergine è stata chiusa al traffico dopo una vasta frana che, nelle ultime ore, ha interessato uno dei tornanti più esposti del tracciato. Le forti piogge che stanno colpendo l’Irpinia hanno provocato il cedimento di un intero costone, trascinando a valle enormi quantità di fango, pietrame, radici e materiale vegetale.

Le immagini, riprese anche dall’alto, documentano con chiarezza la gravità dello smottamento: la colata ha interessato più livelli del versante, scendendo dal punto di distacco fino alla carreggiata e bloccando completamente il transito. In alcuni tratti la strada risulta sepolta sotto uno spesso strato di detriti, mentre diverse opere di contenimento appaiono visibilmente danneggiate.

Interventi in corso

Sul posto sono intervenuti:

• Vigili del Fuoco

• Tecnici della Provincia di Avellino

• Forze dell’ordine per delimitare l’area e impedire l’accesso

I tecnici stanno monitorando minuto dopo minuto la stabilità del costone, valutando la possibilità di ulteriori cedimenti dovuti al terreno completamente imbibito d’acqua. Prima di procedere alle operazioni di sgombero, sarà necessario verificare che l’area sia in sicurezza.

Strada chiusa: come raggiungere il Santuario

Al momento la strada resta totalmente interdetta.

L’unica via alternativa verso Montevergine, quando attiva, resta la funicolare: in queste ore non è però ancora stato diffuso un comunicato ufficiale riguardo eventuali corse straordinarie o modifiche del servizio. Le autorità invitano a seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali del Comune di Mercogliano e della Provincia.

Un’arteria fragile

Il tratto colpito dalla frana è noto per la sua vulnerabilità: l’area è classificata come zona a rischio idrogeologico e già in passato si erano verificati smottamenti e caduta massi. Le condizioni meteorologiche degli ultimi giorni hanno aggravato la situazione, provocando l’ennesimo cedimento.

Le verifiche proseguiranno anche nelle prossime ore, mentre si attende una stima attendibile dei tempi necessari per lo sgombero e la riapertura della strada.