Rinasce Si Può: l’arte contemporanea torna protagonista a Palma Campania

A Palma Campania la cultura si rimette in moto con la quinta edizione della mostra d’arte contemporanea “Rinasce Si Può”, un appuntamento che celebra creatività, bellezza e partecipazione cittadina.

L’iniziativa, curata da Ferdinando Sorrentino e sostenuta dall’impegno del vicesindaco e assessore alla cultura Elvira Franzese, sarà inaugurata venerdì 20 marzo alle ore 18:00 presso il Teatro Comunale di Palma Campania in Via Municipio.

La mostra vedrà la partecipazione di numerosi artisti e personalità del mondo culturale, tra cui Domenico Sepe e la professoressa Marialuisa Iavarone. L’evento punta valorizzare il talento contemporaneo e promuovendo momenti di riflessione.