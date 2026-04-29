La Commissione Tutela e Diritti degli Animali scrive ai candidati sindaci di Avellino: un appello per l’istituzione del Garante per i Diritti degli Animali

La Commissione Tutela e Diritti degli Animali, Intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori, desidera rivolgere un importante appello ai candidati sindaci della città di Avellino in vista delle prossime elezioni amministrative.

In una lettera aperta per Gianluca Festa, Laura Nargi e Nello Pizza, firmata dai rappresentanti di questa Commissione, si sottolinea l’importanza di introdurre ad Avellino la figura del Garante per i Diritti degli Animali. Questa figura istituzionale, già presente in molte altre città italiane, assume un ruolo fondamentale nel garantire il rispetto delle normative a tutela degli animali, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e intervenendo in situazioni di disagio, maltrattamento o violazione dei diritti degli animali.

“Gli animali sono esseri viventi senzienti, dotati di sensibilità e dignità, e il loro benessere rappresenta un indicatore della civiltà di una comunità,” si legge nella lettera. “L’istituzione del Garante per i Diritti degli Animali non solo permetterà un monitoraggio costante delle condizioni di vita degli animali presenti nella città, ma contribuirà anche a sviluppare politiche più consapevoli e rispettose, migliorando la qualità della vita di tutti i cittadini.”

Con questo appello, la Commissione invita i tre candidati Sindaco a impegnarsi pubblicamente, nel caso di elezione, ad istituire questa figura nel Comune di Avellino. Un gesto concreto che rappresenta un passo avanti verso una città più civile, solidale e rispettosa delle esigenze di tutti i suoi abitanti, umani e non.

La Commissione Tutela e Diritti degli Animali auspica un riscontro positivo e si augura che questa richiesta possa segnare l’inizio di un percorso condiviso per una Avellino più etica e attenta ai diritti di tutti gli esseri viventi.