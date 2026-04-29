Porta Nolana: aggredisce i poliziotti e danneggia l’autovettura di servizio. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne per danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in zona Porta Nolana per la segnalazione di un uomo in forte stato di agitazione all’interno dell’androne di un palazzo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto il 45enne che, durante le fasi dell’identificazione, si è dapprima rifiutato di fornire le proprie generalità e poi ha iniziato a dare in escandescenza, aggredendoli fisicamente, finché non è stato bloccato dagli operatori.

Una volta accompagnato negli uffici di polizia, il predetto ha proseguito nella sua condotta violenta, aggredendo nuovamente gli agenti e danneggiando la portiera posteriore della volante, nonché gli interni degli uffici.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.