“Giustizia è partecipazione”, in programma lunedì 16 marzo 2026 alle ore 17.30 presso la Sala consiliare del Comune di Monteforte Irpino

Lunedì 16 marzo 2026, alle ore 17.30, nella Sala consiliare del Comune di Monteforte Irpino (Avellino), si terrà l’incontro pubblico “Giustizia è partecipazione”, promosso da Laboratorio Civile di Piercarmine Lombardi e Angelo Damiano.

L’iniziativa, dedicata ai temi di referendum, democrazia e cittadinanza, vedrà gli interventi di Henry John Woodcock, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Felice Pier Carlo Iovino, professore associato di Diritto processuale penale presso l’Università di Salerno, e Piercarmine Lombardi, cultore della materia in Procedura penale presso l’Università di Salerno. Modera il giornalista Angelo Damiano.

Laboratorio Civile nasce come spazio di confronto e approfondimento sui temi della cittadinanza, della partecipazione e della qualità della democrazia nelle comunità locali e nelle aree interne.

L’evento è aperto alla cittadinanza. Ingresso libero.