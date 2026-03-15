Nocera Superiore, maggioranza in difficoltà: rinviato il Consiglio comunale

Clima politico sempre più teso a Nocera Superiore, dove la situazione della maggioranza guidata dal sindaco Gennaro D’Acunzi appare sempre più fragile.

Il Consiglio comunale previsto per questa mattina non si è potuto svolgere a causa dell’assenza di due consiglieri appartenenti alla maggioranza. Una mancanza che ha fatto venire meno il numero necessario per procedere con i lavori dell’assemblea, convocata per discutere diversi punti ritenuti importanti per l’amministrazione cittadina.

Di conseguenza, la seduta è stata rinviata e riconvocata per domenica 15 marzo alle ore 20, decisione che ha suscitato sorpresa e commenti negli ambienti politici e tra i cittadini.

Nel frattempo, in città si moltiplicano le indiscrezioni sul futuro dell’amministrazione. Da tempo il primo cittadino deve fare i conti con una maggioranza sempre meno compatta, che in diverse occasioni non avrebbe seguito le indicazioni del sindaco.

Proprio per questo motivo, negli ambienti politici locali si parla con insistenza della possibilità di dimissioni anticipate da parte di D’Acunzi, anche se al momento non vi sono conferme ufficiali.

Secondo alcune voci, una parte della maggioranza insieme ai gruppi di opposizione non sarebbe intenzionata a interrompere subito l’esperienza amministrativa, ma si ragionerebbe su un possibile scenario politico che potrebbe arrivare fino a febbraio 2027.

La seduta di domenica sera potrebbe quindi rappresentare un passaggio decisivo per comprendere gli equilibri all’interno del Consiglio comunale e il futuro dell’amministrazione cittadina.