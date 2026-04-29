BRUSCUNO (NA). “MAMMA, TI SCATTERÒ UNA FOTO!”: ALLO STUDIO LONGANO UN LABORATORIO PER PICCOLI FOTOGRAFI

In occasione della Festa della Mamma, a Brusciano, una iniziativa all’insegna della creatività pensata per le famiglie

In occasione della Festa della Mamma 2026, lo Studio Longano Baby di Brusciano (NA) presenta un’iniziativa all’insegna della creatività: “Mamma, ti scatterò una foto!”, ideata per celebrare il legame tra madri e figli attraverso l’arte della fotografia, che si terrà l’8 e il 9 maggio, presso il nuovo L2 Studio, in via Guido De Ruggiero, 47, Brusciano (NA).

Sotto la guida di Sebastiano e Mirko Longano e di Rachele Coppola, esperta di family portrait e newborn photography, i bambini, insieme ai genitori, parteciperanno ad uno stimolante laboratorio, con semplici e pratici consigli, su come realizzare uno scatto “perfetto”, in grado di catturare momenti spontanei e autentici, con un approccio sensibile e attento.

I bambini, guidati dal team dello studio, saranno “fotografi per un giorno” e scatteranno personalmente una foto alla propria mamma. Uno scatto spontaneo, unico e prezioso, che diventerà il loro regalo speciale per la Festa della Mamma, accompagnato da un omaggio floreale per ogni partecipante. Previsti durante la giornata anche un momento merenda ed un angolo disegni per i più piccoli.

“Con questa iniziativa, proveremo a ribaltare i ruoli abituali, mettendo la macchina fotografica nelle mani dei bambini per permettergli di guardare la propria mamma con occhi nuovi e creativi”, ha affermato Sebastiano Longano, CEO dello Studio Fotografico Longano. “Il nostro obiettivo non è insegnare la tecnica perfetta, ma mostrare come la fotografia possa essere uno strumento unico per catturare un momento speciale. Siamo certi che l’emozione dei genitori, ma soprattutto dei bambini, nel consegnare uno scatto realizzato interamente da loro, resterà nei loro e nei nostri ricordi”.

Da sempre, la famiglia è al centro dell’attività dello Studio Fotografico Longano. Due grandi specializzazioni dello Studio sono infatti la newborn photography e i ritratti di famiglia, affiancati da una solida esperienza nel wedding reportage e nel destination wedding.

In particolare, negli shooting newborn, la priorità del team è quella di garantire sicurezza e comfort ai bambini e alle loro mamme, rispettandone ritmi e necessità.

“Da madre di due bambini, conosco bene quel misto di paure e ansie che accompagna una neomamma”, afferma la fotografa Rachele Coppola. “È proprio partendo da questo presupposto che è nato il progetto Studio Longano Baby e l’idea della nostra nuova location. Non un semplice studio fotografico, ma un ambiente accogliente, dove bimbi e genitori possono sentirsi protetti e a proprio agio, trasformando ogni momento dello shooting in un’esperienza serena e su misura”.

Catturare con uno scatto i primi giorni di vita di un neonato non è solo questione di tecnica, ma anche di profonda empatia. È proprio il caso di Rachele, che ha trasformato la sua esperienza personale in una professione, coinvolgente ed appagante, grazie a corsi e workshop altamente specializzati su fotografia newborn, wrapping e sicurezza.

Dalla maternity al gender reveal, dalla nascita agli smash cake, fino agli eventi tradizionali come battesimi e comunioni, lo Studio Longano accompagna la crescita della famiglia con competenza tecnica ed empatia, caratteristiche che permettono di instaurare un rapporto di fiducia e un legame destinati a durare nel tempo.

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