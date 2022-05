Rifacimento via Sa Liberatore. Accordo tra i comuni di Nola e Saviano

E’ stato sottoscritto l’accordo per i lavori di rifacimento del manto stradale e messa in sicurezza di via San Liberatore, strada di confine tra i Comuni di Nola e Saviano. Sarà il Comune di Nola a farsi carico dell’onere finanziario per la realizzazione dei lavori. Il Comune di Saviano, presente alla riunione con il vice Sindaco Giuseppe Allocca e il responsabile del settore LL.PP. ing. Luigi Falco, ha concesso l’autorizzazione per l’effettuazione di tali lavori anche sulla parte di strada di sua proprietà. I lavori inizieranno a giorni per quella che al momento di presenta come una strada dissestata e piena di buche.

