Riapre la Funivia del Faito: Un Viaggio Panoramico tra Cielo e Terra

Dal 10 aprile 2025 riprende il servizio della Funivia del Faito, uno dei collegamenti più suggestivi della Campania, che unisce Castellammare di Stabia al Monte Faito, regalando ai passeggeri un’esperienza unica sospesa tra il blu del Golfo di Napoli e il verde dei Monti Lattari. La funivia, gestita da Eav, è una meta imperdibile per turisti e appassionati di natura, avendo attratto, nel solo 2024, oltre 113.000 visitatori.

Questa stagione, oltre a offrire panorami mozzafiato, segna anche l’occasione per completare manutenzioni straordinarie, come la recente sostituzione della fune di soccorso, eseguita da esperti del settore. Il servizio, attivato con cadenza regolare, garantirà ai viaggiatori assistenza qualificata a bordo e la massima sicurezza.

Gli orari di servizio giornalieri, a partire dal 10 aprile, saranno i seguenti:

• 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.40, 12.00, 12.40, 13.00, 13.40, 14.00, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00.

Durante le festività pasquali, il servizio sarà potenziato per accogliere un numero maggiore di visitatori. In particolare, domenica 20 aprile, le corse si svolgeranno dalle 10 alle 19, con una pausa dalle 13 alle 16. Lunedì 21 aprile, il servizio sarà continuativo dalle 10 alle 20, per garantire un flusso continuo di passeggeri.