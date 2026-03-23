Regione Campania, Consiglio convocato il 26 marzo: all’ordine del giorno il Bilancio 2026

Il Consiglio Regionale della Campania tornerà a riunirsi giovedì 26 marzo alle ore 11:00 per la discussione e l’approvazione del Bilancio di Previsione 2026, passaggio atteso che dovrebbe segnare la conclusione dell’esercizio provvisorio in corso dall’inizio dell’anno.

La seduta rappresenta un momento centrale per l’attività amministrativa della Regione, chiamata a definire gli strumenti di programmazione economica e finanziaria per l’anno in corso. Salvo imprevisti, l’approvazione del bilancio consentirà di superare la fase transitoria avviata dal 1° gennaio 2026.

I lavori preparatori sono stati condotti in tempi rapidi, a partire dall’attività della Commissione Bilancio, insieme alle audizioni delle parti sociali che hanno accompagnato l’iter preliminare del provvedimento.

Si tratta del primo bilancio dell’attuale amministrazione guidata dal presidente Roberto Fico, che potrebbe già introdurre modifiche e correttivi nei prossimi mesi, con un aggiornamento atteso indicativamente entro la metà di maggio.

L’approvazione del documento contabile sarà determinante per avviare pienamente la programmazione regionale e dare continuità alle politiche economiche e agli interventi previsti sul territorio.