Avellino Basket, si torna in campo: trasferta insidiosa a Forlì

Mercoledì sera alla Unieuro Arena una sfida delicata: serviranno lucidità e presenza contro un campo che non concede margine

Non c’è tempo per fermarsi. L’Unicusano Avellino Basket torna subito sul parquet per affrontare una nuova sfida, questa volta in trasferta contro Forlì.

Appuntamento fissato per mercoledì 25 marzo alle ore 20:00 alla Unieuro Arena, su uno dei campi più difficili del campionato. Una gara che arriva a pochi giorni dall’ultima battaglia e che metterà alla prova condizione fisica e tenuta mentale dei biancoverdi.

Servirà lucidità, perché Forlì è squadra solida e abituata a giocare con intensità davanti al proprio pubblico. Servirà presenza, perché ogni possesso può fare la differenza in una partita che si preannuncia equilibrata e ad alta tensione.

Avellino arriva all’appuntamento con la volontà di dare continuità e confermare quanto di buono costruito nelle ultime uscite. Ma sarà necessario approcciare la gara con attenzione, evitando cali e gestendo i momenti chiave.

Una sfida vera, su un parquet che non perdona.

Si torna a giocare.

E conta ogni dettaglio.