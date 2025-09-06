Regionali, la Campania al centro: Roberto Fico candidato del centrosinistra

La Campania si conferma terreno decisivo per le prossime elezioni regionali. Il Partito Democratico ha ufficializzato i candidati del centrosinistra e, per Napoli e il resto della regione, la scelta è caduta su Roberto Fico, ex presidente della Camera e figura di spicco della politica nazionale.

L’annuncio è arrivato attraverso i social ufficiali dei dem, ma la notizia ha avuto subito forte risonanza sul territorio. Non è un caso: la Campania è una delle regioni più popolose d’Italia e rappresenta uno snodo fondamentale non solo dal punto di vista politico, ma anche sociale ed economico.