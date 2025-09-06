Avellino – Dramma della solitudine: 70enne trovato morto in casa in via Carlo Del Balzo

Tragedia in pieno centro città ad Avellino. Un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione, situata all’ottavo piano di un palazzo in via Carlo Del Balzo.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni familiari, preoccupati perché da tre giorni non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Proprio questi ultimi, grazie all’autoscala, sono riusciti a entrare nell’appartamento da un balcone, facendo la macabra scoperta.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe deceduto già da alcuni giorni. La notizia ha destato dolore e sconcerto non solo tra i parenti, ma anche tra i vicini di casa che lo conoscevano.

Un episodio che ripropone con forza il tema del dramma della solitudine, purtroppo sempre più frequente anche nei contesti urbani.