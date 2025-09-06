Avella – Fiocco rosa: benvenuta alla piccola Elena

Nella quiete della notte, un tenero vagito ha spezzato il silenzio e l’attesa: è arrivata Elena, portando una grande gioia nelle famiglie Cervellone e D’Apolito.

La piccola è stata accolta con immenso amore da mamma Anna Cervellone e papà Pellegrino D’Apolito, dal fratellino Romeo e dai nonni Fulvio e Isabella.

Un’ondata di felicità ha abbracciato anche parenti e amici, che festeggiano insieme ai genitori questo lieto evento. In particolare, giungono i più affettuosi auguri da M. Antonietta e dal gruppo “Pace” RnS di Avella, che condividono la gioia per la nascita della piccola.

Ad Elena e alla sua splendida famiglia, i più calorosi auguri di una vita colma di amore, salute e momenti indimenticabili.