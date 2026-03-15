Referendum sulla giustizia: ad Avella un incontro sulle ragioni del “Sì”

Si terrà mercoledì 18 marzo alle ore 17:00, presso la Sala Alvarez di Avella, l’incontro pubblico dal titolo “Referendum Giustizia – Le ragioni del Sì”, promosso e organizzato dall’Associazione Forense del Mandamento Baianese.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di autorevoli relatori del mondo accademico, istituzionale e forense, che approfondiranno i temi legati alla riforma della giustizia e ai quesiti referendari.

Tra gli interventi previsti figurano quelli del prof. Vincenzo Maiello, ordinario di Diritto Penale presso l’Università “Federico II” di Napoli e presidente regionale del comitato per il Sì Giuliano Vassalli; del prof. avv. Raffaello Capunzo, docente della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II; e del prof. avv. Felice Laudadio, professore emerito di diritto amministrativo e diritto urbanistico dell’Università degli Studi del Sannio.

Parteciperanno inoltre il dott. Mario Fiore, magistrato e presidente di sezione della Corte Tributaria di Salerno, l’avv. Fabio Benigni, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, e l’avv. Gaetano Aufiero, presidente della Camera Penale Irpina. Tra gli organizzatori dell’iniziativa figura anche l’avv. Modesto Prisco.

Ad introdurre e moderare i lavori sarà il dott. Enzo Pecorelli.

L’incontro rappresenterà un momento di confronto e approfondimento sulle questioni centrali della giustizia italiana e sulle motivazioni a sostegno del “Sì” al referendum.

Agli avvocati partecipanti saranno riconosciuti tre crediti formativi, attualmente in fase di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino.