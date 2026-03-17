Nola, atto vandalico, donna danneggia la statua di San Paolino

Momenti di forte tensione e incredulità a Nola dove una donna ha compiuto un gesto improvviso e distruttivo ai danni di una statua sacra, quella di San Paolino. Secondo le prime ricostruzioni, la protagonista dell’episodio – una signora originaria di Cicciano – si sarebbe avvicinata all’altare per poi salire sull’area sacra e spingere a terra la statua di San Paolino, provocandone il danneggiamento.

La statua, una rappresentazione religiosa di grande valore simbolico per la comunità, è finita sul pavimento in marmo riportando evidenti rotture, mentre sull’altare sono rimasti segni del gesto, tra frammenti e detriti.

Al momento la donna non avrebbe fornito spiegazioni sul perché del suo comportamento e si manterrebbe in silenzio. Le autorità stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto e di chiarire le motivazioni dietro il gesto. Secondo quanto trapela dalle prime informazioni, non si esclude che la signora possa attraversare un momento di fragilità personale o difficoltà di natura psicologica.

Il gesto è stato comunque definito da molti come un vero e proprio momento di follia, che ha colpito non solo un oggetto materiale ma anche un simbolo importante per la comunità religiosa locale.

Ulteriori accertamenti sono in corso per stabilire eventuali responsabilità e le possibili conseguenze legali dell’accaduto, mentre si valuta anche il restauro della statua danneggiata, la comunità locale è pronta a contribuire.