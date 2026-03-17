GROTTOLELLA. Grossi: “L’insegnamento di Zio Lorenzo Morante è ancora vivo ed attuale”

Quindici anni sono passati dalla dipartita di Zio Lorenzo Morante. Ricordare Zio Lorenzo e’ quasi un obbligo morale per tutto quello che ha rappresentato sul piano politico ed istituzionale per la comunità di Grottolella. Da Sindaco, da segretario della Democrazia Cristiana ha esercitato questi ruoli da protagonista nell’immediato dopo guerra e in modo particolare negli anni 60 e 70 del secolo scorso, contribuendo alla crescita e allo sviluppo della comunità di Grottolella. Zio Lorenzo ha segnato un epoca storica e importante della comunità di Grottolella, dove svolgeva un ruolo di mediatore sia al livello istituzionale che sul piano sociale. Zio Lorenzo ha cresciuto classi dirigenti , amministratori e figure sociali nel paese.

Negli anni successivi ha ricoperto il ruolo di Presidente dell’Azione cattolica crescendo diverse generazioni di giovani cristiani impegnati attivamente nella societa’, da ricordare il suo impegno attivo nei comitati festeggiamenti. Zio Lorenzo ha sempre improntato il suo agire politico e sociale ai valori dell’altruismo , della collaborazione, del rispetto e delle dedizione. La sua forte fede ha guidato tutta la sua vita fino all’ultimo giorno. La preghiera era il suo primo pensiero del giorno.

L’insegnamento di Zio Lorenzo Morante e’ ancora tutt’ora valido e attuale per coloro i quali volessero cimentarsi nell’impegno politico , istituzionale e sociale . Il suo agire fondato sui valori della umiltà, della fede e della accoglienza, rappresentano le linee guide per essere un buon cristiano e un onesto amministratore a cui ispirarsi .

Marco Grossi Vice Sindaco del Comune di Grottolella