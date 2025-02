IRPINIA. Recuperata salma dell’ottantaduenne allontanatosi il 12 febbraio scorso da una RSA

In data odierna, militari della Stazione SAGF di Sant’Angelo dei Lombardi, con l’ausilio di elicottero AW139 del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, nel corso di sorvolo sulle aree interessate alla ricerca, individuavano un corpo e degli indumenti, presumibilmente riconducibili all’ottantaduenne, di cui si erano perse le tracce dal 12 febbraio scorso. Rilevate le coordinate gps, i militari della Stazione SAGF, proseguivano le attività a terra, giungendo sul punto rilevato ove rinvenivano il cadavere dello scomparso, in zona impervia non antropizzata del Comune di Parolise (AV). Le ricerche, iniziate subito dopo la denuncia della scomparsa, sono state condotte sotto la direzione ed il coordinamento della Prefettura di Avellino, congiuntamente con il Corpo dei Vigili del Fuoco, l’Arma dei Carabinieri, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Protezione Civile ed altri enti/associazioni di volontariato.