QUINDICI (AV). Edoardo Avelli e la sua pizza, un vanto per il Vallo. Video

A Quindici (AV), nel centro storico del paese in un antico edificio ubicato nella principale Piazza Municipio c’è la Pizzeria Avelli , aperta da qualche anno da Edoardo Avelli che dopo aver girovagato per lungo e largo ha deciso di stabilirsi nel suo paese d’origine, dove con sacrificio ha ristrutturato alcuni locali di sua proprietà dando inizio all’attività.

Con alcuni amici, dopo una manifestazione pubblica tenutasi nel vallo, ho deciso di portarli a mangiare una buona pizza. Ricordavo di esserci stato qualche anno prima e non ho dimenticato la buona pizza. Una pizza cui il disco è sottile ed il cornicione è nelle dimensioni tradizionali, la cottura è ottima così come il sapore e la leggerezza dell’impasto. Per i condimenti utilizza prevalentemente i prodotti del territorio circostante o alti prodotti di elevata qualità (ad esempio il fiordilatte è Irpino e l’olio extra vergine di oliva proviene da un frantoio della vicina Lauro).

Il risultato, amici soddisfatti e pronti a ritornarci.