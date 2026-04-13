Quindici (AV) – Inaugurazione della nuova Stazione Carabinieri: sarà intitolata all’Appuntato M.A.V.M. “alla memoria” Emilio Ammaturo

Correva l’anno 1943. L’Italia viveva uno dei momenti più drammatici della sua storia.

In quei giorni difficili, segnati dalla guerra e dall’occupazione tedesca, molti uomini in uniforme scelsero di restare fedeli al giuramento prestato, anteponendo il senso del dovere alla propria stessa vita.

Tra questi vi era l’Appuntato dei Carabinieri Emilio Ammaturo, che con coraggio e determinazione affrontò la violenza delle truppe tedesche, opponendosi con fermezza ai soprusi e pagando con la vita la propria fedeltà allo Stato. Il suo sacrificio, compiuto con ammirevole stoicismo e altissimo senso dell’onore, gli valse il conferimento della Medaglia d’Argento al Valor Militare “alla memoria”, a testimonianza di un esempio luminoso di dedizione e amor patrio.

A distanza di oltre ottant’anni da quei tragici eventi, l’Arma dei Carabinieri intende custodire e tramandare la memoria di quel gesto eroico, affinché continui a rappresentare un punto di riferimento morale per le nuove generazioni.

Mercoledì 15 aprile 2026, nel corso dell’inaugurazione della nuova sede della Stazione Carabinieri di Quindici, si renderà solenne omaggio al Caduto con l’intitolazione della Caserma a suo nome.

La cerimonia si terrà alle ore 10.30, alla presenza dei familiari del Decorato nonché di Autorità civili, religiose e militari.

L’evento sarà scandito da momenti di particolare solennità, con lo schieramento di militari in Grande Uniforme, la resa degli onori al Caduto e la scopertura della targa di intitolazione, gesto simbolico che sancisce il legame tra la memoria del sacrificio e il servizio quotidiano dell’Arma al fianco dei cittadini.