Grande successo ad Avella per il concerto dei Clarinets on the Roads

Grande successo per il concerto svoltosi ieri, 12 aprile 2026, alle ore 17.00, nella Sala Alvarez del Palazzo Baronale di Avella. Il Concerto, promosso ed organizzato dall’ associazione La Parthenope Cordes Ensemble, con il patrocinio morale del Comune di Avella ed in collaborazione con il Museo MIA di Avella Città d’Arte, ha ospitato il talentuoso trio Clarinets on the Roads, composto dai Maestri Mauro Caturano, Michele Moronese e Umberto Pier Rosario Caturano, una formazione estremamente versatile, in grado di esplorare una vasta gamma di generi e stili musicali, con un’estensione sonora che offre soluzioni timbriche uniche e affascinanti. La particolarità della formazione risiede nella capacità di ogni musicista di coprire più ruoli all’interno della composizione, sia melodici che ritmici.

“Clarinets on the road” nasce dall’amicizia trentennale tra i maestri Mauro Caturano e Michele Moronese, con l’ intento di valorizzare il repertorio classico, includendo anche trascrizioni e arrangiamenti di brani di diversi generi, coinvolgendo anche autori contemporanei. In scaletta brani di Brahms , Mozart, Pappacena, Gershwin. Parole di grande soddisfazione quelle pronunciate dalle rappresentanti de La Parthenope CordesEnsemble, i Maestri Maria Sirignano e Orsola Russo, nel ringraziare il folto e caloroso pubblico intervenuto. ” Ci piace ricordare un noto proverbio cinese, spesso citato dal Maestro Riccardo Muti, che dice -a forza di pensare ai fiori, i fiori crescono- e, questa sera, ci inorgoglisce vedere e sentire l’attenzione del pubblico e gli unanimi consensi offerti agli ottimi musicisti che si sono esibiti. Ringraziamo tutti di vero cuore”. La serata si è conclusa con la visita al Museo MIA, rinsaldando il sodalizio tra Arte, Musica e Cultura.