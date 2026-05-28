Atripalda, “Piccoli semi…grandi sogni”: le classi quinte della Primaria dell’IC De Amicis-Masi in scena nella chiesa della Madonna delle Grazie

Il 25 maggio alle 18.30, tutte le classi quinte della primaria dell’IC De Amicis-Masi – plesso centrale, Mazzetti e Manocalzati – si sono esibite nella manifestazione di fine anno “Piccoli semi…grandi sogni”.

La location scelta è stata la chiesa della Madonna delle Grazie di Atripalda, che ha accolto studenti, famiglie e docenti per una serata di racconti e musica. Sul palco i ragazzi hanno portato in scena brevi dialoghi introduttivi per affrontare temi su cui hanno lavorato durante l’anno: bullismo, abuso dei social, il ruolo delle donne, la gentilezza, la pace e l’integrazione. Messaggi semplici ma diretti, nati dalle riflessioni vissute in classe.

A chiudere l’esibizione è stato il canto corale di “I migliori anni” di Renato Zero, eseguito da tutti i bambini in un momento di grande emozione.

A guidare e sostenere con passione la comunità scolastica è stata la dirigente scolastica dott.ssa Antonella Ambrosone, presente in prima fila e partecipe di ogni momento. È stata lei a incoraggiare i docenti, a valorizzare il lavoro dei bambini perché la scuola educa alla comunità oltre che allo studio. La sua presenza discreta ma costante ha dato sicurezza ai piccoli protagonisti, che sul palco si sono sentiti accompagnati e riconosciuti. Scroscianti sono stati gli applausi per la D.S. quando è salita sull’altare.

I bambini erano visibilmente emozionati e, alla fine di ogni intervento, la chiesa ha risposto con fragorosi applausi. Un momento davvero significativo è stato quando tutti, alunni e adulti, si sono presi per mano: un gesto spontaneo che ha raccolto l’apprezzamento unanime del pubblico e ha racchiuso lo spirito dell’intera serata.

Una serata che ha unito scuola, territorio e comunità, mostrando come i piccoli semi piantati in classe, curati con dedizione da chi guida la scuola ogni giorno, possano crescere in sogni condivisi.

Un plauso alle docenti che hanno sapientemente gestito 90 alunni di tre plessi diversi, dimostrando che l’unione fa la forza, di essere saldi nelle radici ed aperti al futuro.

(L. Carullo)