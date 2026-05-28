Scioglimento del Comune di Pagani, Anna Rosa Sessa chiede accesso agli atti

«Le motivazioni rese pubbliche nella giornata di ieri restituiscono un quadro che, da cittadina paganese e da donna impegnata da anni nelle istituzioni, mi addolora profondamente. Al di là delle eventuali responsabilità che saranno accertate nelle sedi competenti, emerge un danno enorme per l’immagine della nostra città e per la credibilità delle istituzioni», dichiara la Sessa.

L’ex consigliera comunale sottolinea la necessità di fare piena luce sulla vicenda e di garantire la massima trasparenza ai cittadini. «Per questo motivo ho ritenuto doveroso presentare richiesta di accesso agli atti. Una decisione grave come lo scioglimento di un consiglio comunale merita chiarezza assoluta, soprattutto nei confronti dei cittadini che hanno diritto di conoscere fino in fondo gli elementi posti alla base del provvedimento».

Sessa richiama inoltre il bisogno di una riflessione politica e amministrativa sul futuro della città. «Pagani ha bisogno di recuperare fiducia, autorevolezza istituzionale e senso dello Stato. È necessario aprire una fase nuova fondata sulla legalità, sulla trasparenza amministrativa e sul rispetto rigoroso delle regole. Solo così si potrà restituire dignità alla nostra comunità».

Infine, auspica che «si arrivi rapidamente alla piena verità dei fatti, senza strumentalizzazioni politiche ma con responsabilità e rispetto verso l’intera città».