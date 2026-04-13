StraRocchese, grande successo per la 5ª edizione del Memorial Picoco-Ottaviano-Di Gennaro

Una partecipazione che è andata oltre ogni aspettativa. La quinta edizione della StraRocchese – Memorial Picoco-Ottaviano-Di Gennaro si è confermata un appuntamento capace di unire sport, comunità e memoria, coinvolgendo centinaia di persone in una giornata intensa e sentita.

Non solo una manifestazione sportiva, ma un momento di condivisione autentica, dedicato al ricordo di tre valorosi carabinieri, il cui esempio continua a rappresentare un punto di riferimento forte per l’intera comunità.

Determinante, ancora una volta, il lavoro del consigliere Orlando De Luca, ideatore e instancabile organizzatore dell’evento, che ha curato ogni dettaglio con passione, garantendo una riuscita impeccabile della manifestazione.

Fondamentale anche il contributo delle associazioni che hanno aderito, insieme all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile e a tutte le forze dell’ordine presenti, che hanno assicurato lo svolgimento in piena sicurezza.

La StraRocchese continua a crescere anno dopo anno, diventando sempre più un simbolo di partecipazione e appartenenza. Un evento che va oltre la corsa e che riesce a trasformarsi, ogni volta, in una vera festa collettiva.

Un successo che conferma la forza di una comunità quando si ritrova unita nel ricordo e nello stare insieme.