Controlli dei Carabinieri Forestali in Irpinia: denunce per pascolo abusivo e detenzione di specie protette

Proseguono in provincia di Avellino le attività di controllo a tutela dell’ambiente e delle specie animali protette da parte dei Carabinieri Forestali. Il Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino ha reso noto l’esito di alcune operazioni condotte sul territorio insieme ai militari dell’Arma territoriale.

Nel dettaglio, i Carabinieri Forestali del Nucleo di Volturara Irpina, in collaborazione con la locale Stazione Carabinieri, hanno denunciato un uomo di 53 anni ritenuto responsabile di invasione di terreni, danneggiamento e pascolo abusivo. Secondo quanto accertato dai militari, l’uomo avrebbe introdotto e lasciato pascolare circa 50 bovini su terreni demaniali senza alcuna autorizzazione, provocando danni alle colture presenti nell’area interessata.

Un secondo intervento è stato eseguito dal Nucleo Carabinieri Forestale di Monteforte Irpino, sempre in sinergia con la linea territoriale. In questo caso, una donna di 55 anni è stata sanzionata per la detenzione abusiva di dieci tartarughe acquatiche appartenenti a specie esotiche invasive e protette a livello mondiale. Gli animali sono stati posti sotto sequestro amministrativo, mentre alla donna è stata elevata una sanzione pari a 25mila euro.

I Carabinieri Forestali hanno ribadito che i controlli continueranno senza sosta su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente, della fauna selvatica e delle specie protette dalla Convenzione di Washington (CITES).