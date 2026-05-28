Da Sturno a Vallesaccarda: Fausto Picone prosegue il confronto sul futuro della Provincia con gli amministratori dell’area Ufita/Baronia

Vallesaccarda. In vista delle prossime elezioni provinciali, il candidato alla Presidenza Fausto Picone prosegue il suo ciclo di incontri territoriali, promuovendo un importante momento di confronto dedicato ai rappresentanti locali dell’area Ufita/Baronia. L’appuntamento è fissato per giovedì 28 maggio 2026, alle ore 18:00, presso la struttura Oasis Sapori Antichi a Vallesaccarda.

L’iniziativa segue il proficuo dibattito tenutosi nella giornata di ieri, 27 maggio, a Sturno. L’evento, caratterizzato da una significativa affluenza e da un clima di grande entusiasmo, ha confermato la piena fiducia degli amministratori locali nei confronti di Fausto Picone e della sua linea politica. Tra i temi al centro della riflessione: l’urgenza di rendere, insieme, una Provincia sempre più inclusiva e aperta.

A tal proposito, Picone ha ribadito la centralità dell’ascolto: “La Provincia del domani si costruisce dando voce a chi vive quotidianamente le problematiche dei nostri paesi. È necessario che i consiglieri provinciali vengano investiti di responsabilità operative sin da subito, attraverso l’assegnazione di deleghe specifiche che gli permettano di essere protagonisti dello sviluppo locale”, ha dichiarato il candidato, sottolineando la volontà di rendere l’ente un punto di riferimento concreto per ogni singola comunità irpina.

L’incontro di Vallesaccarda va nella direzione di consolidare questo scambio diretto con Sindaci e Consiglieri per colmare la distanza tra istituzioni e territorio. L’evento servirà a delineare un’agenda condivisa, focalizzata sulle sfide cruciali per l’area: dallo sviluppo sostenibile al potenziamento delle infrastrutture, fino alla riqualificazione dell’edilizia scolastica e all’efficientamento dei servizi. Il programma prevede alle ore 18:00 la registrazione dei presenti e i saluti istituzionali, seguiti alle 18:15 dalla presentazione delle linee programmatiche del Candidato Presidente. Alle 18:45 si aprirà la tavola rotonda che vedrà il contributo attivo degli ospiti, mentre alle 19:30 sono previste le conclusioni e un momento conviviale. L’appuntamento è riservato agli amministratori del territorio, invitati a collaborare alla definizione del programma di governo provinciale.