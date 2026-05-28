Alaia (Pd): “Ad Avellino ha vinto una proposta politica seria, chiara e credibile”

Avellino – “Il risultato delle elezioni amministrative, in particolare quello di Avellino città, rappresenta un dato estremamente significativo che evidentemente premia la chiarezza della proposta politica, il lavoro svolto sul territorio e la credibilità di una coalizione costruita attorno ad un progetto riconoscibile affidato ad una figura apicale che si caratterizza per serietà e sobrietà“.

Lo dichiara Marco Alaia, segretario provinciale del Partito Democratico di Avellino, commentando l’esito del voto amministrativo.

“La vittoria al primo turno di Nello Pizza – spiega Alaia – alla guida del campo progressista rappresenta un risultato straordinario, così come straordinario è il dato ottenuto dal Partito Democratico che raggiunge il 21%, confermandosi forza centrale e trainante della coalizione. Va, infatti, aggiunto che il dato del nostro partito deve tener conto necessariamente anche dei tanti dirigenti ed iscritti al Pd presenti nella lista ‘Stiamo con Nello Pizza’, lista che pure ha registrato una buona affermazione e all’interno della quale gli esponenti democratici hanno conseguito risultati importanti“.

“L’elezione di otto consiglieri comunali – prosegue Alaia – testimonia la forza di una comunità politica viva e radicata. Una rappresentanza che si caratterizza per una positiva alternanza di genere – con quattro donne e quattro uomini eletti – una rappresentanza capace di tenere insieme esperienza amministrativa, competenze e rinnovamento, in un sostanziale equilibrio tra radicamento e capacità di essere forza di cambiamento“.

“Era da molti anni – aggiunge il segretario Dem – che il Partito Democratico non raggiungeva ad Avellino città un risultato di questa portata tale da confermarsi come primo partito del capoluogo. Tutto questo significa ricostruire un rapporto autentico con la città, con gli elettori. Significa riuscire a sintonizzarsi con il bisogno di una proposta politica seria“.

Alaia sottolinea inoltre “la soddisfazione per i risultati ottenuti anche negli altri comuni chiamati al voto, con l’elezione di sindaci, amministratori e consiglieri espressione del Partito Democratico“.

“Questi risultati – aggiunge – dimostrano che la politica, quando riesce ad essere chiara, coerente, lineare e riconoscibile, continua ad essere credibile agli occhi degli elettori. In particolare ad Avellino, l’esito rappresenta una risposta a quella cultura dell’indistinto e ad un certo civismo privo di identità politica che spesso ha finito e finisce per non tutelare realmente gli interessi delle comunità“.

“Il Partito Democratico provinciale – conclude Alaia – continuerà a lavorare per rafforzare una proposta politica seria, radicata e capace di interpretare i bisogni reali dei territori e delle nuove generazioni“.