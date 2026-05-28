Allerta meteo gialla in Campania: rischio temporali, grandine e forti raffiche di vento

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di livello giallo valida dalle ore 13:00 alle 20:00 di oggi, giovedì 28 maggio 2026, su tutto il territorio regionale.

Secondo quanto comunicato dal Centro Funzionale regionale, sono previsti rovesci e temporali anche intensi a scala locale, con fenomeni caratterizzati da rapidità di evoluzione e forte incertezza previsionale. Possibili anche grandinate, fulmini e raffiche di vento che potrebbero provocare danni alle coperture e alle strutture più esposte.

L’avviso, trasmesso ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU), evidenzia inoltre un rischio idrogeologico legato agli effetti delle precipitazioni. Tra i fenomeni attesi figurano allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle sedi stradali e possibili frane o caduta massi dovute alla fragilità dei suoli.

La Protezione Civile raccomanda alle autorità competenti di attivare tutte le misure necessarie di prevenzione e monitoraggio previste dai piani comunali di emergenza, con particolare attenzione anche alla stabilità del verde pubblico e delle strutture maggiormente esposte alle sollecitazioni atmosferiche.

Si invita la popolazione alla prudenza, limitando gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense del maltempo e prestando attenzione nelle aree soggette ad allagamenti o vicino ai corsi d’acqua.