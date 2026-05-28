Nocciolo, focus sulle principali avversità: esperti del settore a confronto nella sede Finelli di Caserta

Presso la sede di Vairano Scalo (CE) della società Finelli s.r.l. si è svolto un importante incontro tecnico dedicato alle aziende campane operanti nel settore della frutta secca, con particolare attenzione alla coltivazione del nocciolo, comparto strategico per l’economia agricola regionale. All’evento hanno partecipato centinaia di produttori, tecnici e operatori del settore provenienti da diverse aree della Campania.

Nel corso della mattinata sono intervenuti esperti di una delle principali aziende mondiali della trasformazione delle nocciole, che hanno illustrato le problematiche più diffuse che oggi interessano i noccioleti italiani, soffermandosi soprattutto sulle avversità fitosanitarie che negli ultimi anni stanno creando forti preoccupazioni tra i produttori.

Ampio spazio è stato dedicato alla diffusione della cimice asiatica, insetto particolarmente dannoso per la qualità del frutto, responsabile di deformazioni e perdite produttive, e alla batteriosi del nocciolo, patologia che può compromettere rami e germogli causando un progressivo indebolimento delle piante. Gli esperti hanno inoltre approfondito altre problematiche legate ai cambiamenti climatici, agli stress idrici, alla gestione del terreno e alle corrette pratiche agronomiche necessarie per mantenere elevati standard qualitativi.

Durante gli interventi sono stati forniti consigli pratici sulle strategie di prevenzione, sul monitoraggio delle infestazioni, sull’utilizzo di tecniche innovative di difesa integrata e sulla corretta gestione del noccioleto, con l’obiettivo di migliorare la produttività e garantire una maggiore sostenibilità delle coltivazioni.

L’incontro si è concluso in un clima di grande partecipazione e confronto tra gli operatori del settore. Al termine della manifestazione, l’azienda organizzatrice ha offerto ai presenti un ricco ristoro, molto apprezzato dalle numerose persone intervenute.