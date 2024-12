Quadrelle: Una Serata di Divertimento con la Tombolata Scostumata e le Drag Queens

L’Associazione Socio-Culturale di Quadrelle è pronta a sorprendere tutti con un evento unico e spumeggiante! Sabato 28 dicembre, nella palestra comunale di Quadrelle, si terrà la tanto attesa Tombolata Scostumata, una serata che promette risate, emozioni e puro divertimento. L’evento avrà inizio alle ore 20:00 e si preannuncia imperdibile per chiunque voglia concludere l’anno in allegria.

Ad arricchire l’atmosfera ci saranno le straordinarie Performance delle Drag Queens, vere e proprie artiste che, con il loro talento e la loro energia, renderanno la serata indimenticabile. Tra musica, spettacolo e momenti di pura ironia, le Drag Queens sapranno conquistare il pubblico con la loro stravaganza e il loro carisma inconfondibile.

Ma non finisce qui: dopo la tombolata e lo show, l’Associazione ha pensato a un momento conviviale per augurare buone feste a tutti i partecipanti. A fine serata verranno serviti panettone e spumante per brindare insieme alla conclusione dell’anno e all’inizio di un 2025 pieno di sorprese.

L’evento è aperto a tutti, grandi e piccoli, e rappresenta un’occasione per condividere una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento, riscoprendo lo spirito di comunità che caratterizza Quadrelle.

Non perdete l’appuntamento con la Tombolata Scostumata e preparatevi a vivere una serata esplosiva! Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Associazione Socio-Culturale di Quadrelle.

(Andrea Salvatore Guerriero)